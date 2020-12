Cheikh Abdou Bara Doly à Oumar Sarr : « Quand vous êtes avec Macky Sall, vous êtes le plus beau et le plus propre… ton budget est dérisoire! »

Le député de « Bokk Giss Giss », Cheikh Bara Doly a été le premier député du groupe libéral et démocratique à porter l’estocade sur l’ancien SGN Adjoint du PDS. « Quand vous êtes avec Macky Sall, vous êtes le plus beau et le plus propre », a t’il d’abord raillé. Et sur le budget de 4 milliards voté pour ce département des Mines, il l’a trouvé dérisoire révélant que le pouvoir travaillait à son échec...