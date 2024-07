Chauffeur torturé à Mboro: les 2 chinois et leur interprète écopent de 3 mois de prison ferme et au paiement de 5 millions Fcfa.

La sentence est tombée dans l’affaire du chauffeur de camion Ibrahima Fall torturé par deux Chinois et filmé par un Sénégalais à Mboro, dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux au mois de juin.



Le tribunal d’Instance de Tivaouane qui a rendu son verdict, ce 24 juillet, a reconnu coupables les 3 mis en cause que sont les deux chinois dont le manager, le comptable et leur interprète sénégalais.



Poursuivis pour des faits de coups et blessures volontaires (CBV) et voie de fait, les prévenus ont été condamnés à trois (3) mois de prison ferme et au paiement de 5 millions Fcfa de dommages et intérêts à verser à la victime, Ibrahima Fall.



Au jugement, le représentant du ministère public avait requis 1 an d’emprisonnement ferme pour le manager chinois qui avait posé son genou sur la tête du chauffeur de camion et 6 mois pour l’interprète et le comptable chinois. Pour sa part, la partie civile avait réclamé 100 millions Fcfa de dommages et intérêts.



A noter que les prévenus sont dans les liens de la détention depuis le 11 juin 2024.