Champions d’Europe 2021-2022 : seuls 4 Lions sacrés dans le top 5 des championnats majeurs

Ils ne sont que 4 Lions champions d’Afrique en lice dans les cinq championnats majeurs, à être sacrés champion national avec leur club. Il s’agit de Gana Guèye et Abdou Diallo au PSG en France, Bouna Sarr au Bayern de Munich en Allemagne et Fodé Ballo Touré avec le Milan AC en Italie.

C’est Gana et Abdou qui ont remporté en premier le titre de champion avant la fin du championnat français. C’est finalement samedi à l’issue de l’exercice de la Ligue 1 de la saison 2021-2022 que les champions d’Afrique ont été couronnés.

En Allemagne et en Italie, malgré leur statut de remplaçants, Ballo Touré et Bouna Sarr ont respectivement été couronnés avec le Milan AC qui cherchait le titre depuis 11ans et le Bayern de Munich qui enchaîne les bonnes performances en Bavière.

Par contre, au Portugal, un autre Sénégalais est sacré champion avec son club, Porto. Il s’agit du milieu de terrain Mor Ndiaye. Il a réalisé trois buts. Mais le Portugal ne fait pas partie des cinq championnats majeurs d'Europe : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France.

En Angleterre, Liverpool de Sadio Mané qui espérait un faux pas de Manchester City s’est vu couper l’herbe sous les pieds par les Citizens de Guardiola qui se sont emparés pour la deuxième année consécutive du titre de « PL Champions » après une remontada face à Aston Villa sur la marque de (3-2) à domicile...