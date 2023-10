Cérémonie traditionnelle de « Ndeup » à Yoff: Ce qui pourrait expliquer l’interdiction préfectorale

Le « Ndeup » est une cérémonie rituelle, une sorte de séance d’exorcisme, destinée à purifier l’âme et l’esprit de l’individu, pour le protéger des esprits maléfiques ou djinns. C’est une thérapie de groupe visant à guérir les personnes souffrant de troubles mentaux ou d’état dépressif. D’ailleurs, au cours de cette cérémonie traditionnelle très connue chez les Lébous, on voit des prêtresses spécialisées, appelées Ndëpkat. La séance se déroule sur une place publique où se retrouvent, sous le roulement des tams-tams, parents et amis du malade ainsi que de simples spectateurs dans une très grande frénésie.



Pour revenir au sujet dont il s’agit, il est à rappeler qu’une demande d’organiser cette cérémonie traditionnelle ce dimanche à 20 h à Yoff Dagoudane (cinéma) a été formulée. Mais elle a été purement interdite par le sous-préfet de l’arrondissement des Almadies qui avancent: le motif de « troubles à l’ordre public ».



Voulant en savoir un peu plus sur les motivations de cette interdiction, une source de nous faire savoir que la tension pourrait monter dans les environs.



En effet, il y aurait un individu qui « qualifié d’homosexuel » habitant aux Parcelles Assainies qui dit être envahi par des esprits maléfiques. Celui que la population de Yoff ne semble pas aimer voir évoluer sur « son territoire », décide de s’offrir le rituel. L'accusé en question, qui s’adonne, selon notre source à des cérémonies folkloriques, ne serait pas malade. D’ailleurs, apprend-on, les prêtresses spécialisées ont refusé de lui offrir leurs services.



Face à cette situation tendue et pour étouffer les risques d'affrontements le préfet d’arrondissement des Almadies a signé un arrêté interdisant la tenue de la cérémonie de ce traditionnel « Ndeup » à Yoff.