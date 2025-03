Cérémonie de remise de dons pour le ramadan : l’ONG Direct Society soulage 700 ménages avec des kits alimentaires

Dans le cadre de son programme annuel d’assistance Ramadan destiné à plus de 10.000 familles défavorisées à travers le Sénégal, l’ONG humanitaire Koweïtienne Direct Aïd Society et l’ambassade du Koweït au Sénégal, ont organisé une cérémonie, ce dimanche 2 mars 2025.

En partenariat avec les communes de Dieuppeul/Derklé, Cambérène et ds Hlm/ Fass/Colobane, cet acte vise les couches vulnérables (Handicapés, veuves, pauvres). Comme à l’accoutumée, l’ONG Direct Society apporte sa contribution aux ménages les plus démunis. Pour cette année, le kit composé de riz, huile et lait est destiné à 700 familles dans la région de Dakar, selon le directeur de l’ONG Direct Society, Mohamed Lamine Hamadi.



Au-delà du mois de ramadan, l’ONG Direct Society envisage de donner la zakat aux pauvres. D’un coût estimé à 200 .000 euros, de telles actions vont se poursuivre aussi dans les autres régions. Quant au directeur général de la haute autorité du WAQF, Ahmad Lamine Athie, il a beaucoup encouragé les initiatives d’une ONG de ce genre. Selon la haute autorité du WAQF, cette cérémonie entre dans le cadre d’une tradition de solidarité et de partage avec l’ONG Direct Society, partenaire de WAQF. Ainsi, cette action permettra aux populations notamment vulnérables de pouvoir vivre dignement ce mois béni de ramadan. C’est en ce sens qu’intervient la haute autorité du WAQF en tant qu’institution de solidarité et de bienfaisance qui encourage ces initiatives...