Cérémonie de dédicace du livre de Abdou Mbow: Le PM Amadou Bâ et le président du CESE Abdoulaye Daouda Diallo assis côte à côte

Le Premier ministre Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo président du conseil économique, social et environnemental ont été présents à la cérémonie de dédicace du livre du député Abdou Mbow. Les deux hommes assis côte à côte semblent lancer un message à ces acteurs qui alimentent ces derniers jours le débat sur un possible choix du Président Macky Sall pour l'un des deux acteurs politiques.



En tout état de cause, le Premier ministre Amadou Bâ tenant un ouvrage du député Abdou Mbow est tranquillement assis à côté de l’ancien ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo.