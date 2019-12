Cérémonie de dédicace : Tafsir El Hadj Ahmadou Barro Ndiéguène, ou le parcours atypique d'un missionnaire de la religion musulmane.

Le Docteur en physique générale, Assane Ndiéguène, chercheur à l’université Sherbrooke du Canada, co-auteur d’un brevet et de plusieurs articles scientifiques qui lui ont valu le titre de "Oustanding paper", a organisé dans la cité du rail une cérémonie de dédicace et de présentation du livre sur son grand-père, Tafsir El Hadi Ahmadou Barro Ndiéguène. Cet ouvrage préfacé par le professeur Iba Der Thiam est intitulé : "Tafsir El Hadji Ahmadou Barro Ndièguène, Parcours atypique d'un missionnaire de la religion musulmane". Il est divisé en cinq chapitres qui parlent de l’itinéraire de la famille Ndiéguène, de la vie et de l'œuvre de Tafsir El Hadj Ahmadou Barro Ndiéguène, de la vie et de l'œuvre d’El Hadj Sakhir Ndiéguène, de la vie des fils de Tafsir Ahmadou Barro Ndiéguène et enfin des contributions sur le cinquième chapitre. D'après le Docteur Assane Ndiéguène, "c'est vraiment pour vulgariser notre patrimoine et remettre les choses en place".