Cérémonie Clôture Dakar 2 : « Notre vision de la souveraineté alimentaire intègre aussi l'environnement social et le bien-être des populations rurales… » (Amadou Ba, PM)

Venu présider la cérémonie de clôture du sommet de l’Alimentation en Afrique Dakar 2, le Premier Ministre Amadou Ba est largement revenu sur l’importance de cette rencontre internationale. Selon lui, « à la suite de nos chefs d’Etat, nous l'avons souligné que c'est paradoxal que l'Afrique, continent le plus vaste du monde avec 30.000.000 de Kilomètres carrés, plus de 60 % de la population active et disposant des plus importantes ressources en eaux et en arables et en énergie renouvelable soit le continent le plus dépendant pour assurer la subsistance de ses enfants », a –t- il souligné.



D’après le Premier ministre sénégalais, « l'engagement politique de notre leader réaffirmé ici à Dakar commande de passer à l'action en apportant les ruptures nécessaires. En commençant par changer de paradigmes. Il est venu le moment de rompre avec la dépendance vis-à-vis d'autres pays parfois moins d'ôter en ressource mais qui ont réussi à se rendre incontournables sur le marché mondial des produits alimentaires. Le nouveau paradigme de souveraineté alimentaire préconise que l'Afrique consomme ce qu'elle produit et produit ce qu'elle consomme ». Il priorise un approvisionnement par celle que de proximité allant de l'échelle de territoire locaux à l'échelle continentale en passant par l'échelle nationale et sous régionale. La transformation économique du continent ne pourra se faire sans une agriculture actée sur la nouvelle technologie résiliente aux changements climatiques, créatrice d'emploi et de richesse de la santé. La vision du développement de la souveraineté alimentaire va au-delà de la production et des marchés. Elle prend en compte toutes les chaînes et l'articulation avec l'industrialisation. « C'est le sens des agropoles que le Sénégal est en train de mettre en œuvres dans chaque zone économique en fonction des filières dominantes pour une transformation sur place des produits primaires afin d'augmenter la valeur ajoutée locale et de créer des emplois », a insisté .



« Mesdames et messieurs, notre vision de la Souveraineté alimentaire interne aussi l'environnement social et le bien-être des populations rurales qui doivent vivre dans des conditions décentes avec un accès facilité aux services sociaux de bases. C'est tout le sens de la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal dont le coup de mise en œuvre à l'horizon 2028 est estimé 8 milliards de dollars. Les projets ont été choisis à l'issue de larges concertations entre le gouvernement, le secteur privé, les organisations paysannes (OP) et les instituts de recherche avec le soutien des partenaires techniques et financiers »,a déclaré Amadou Ba .



Selon ce dernier, « C'est le lieu pour moi de féliciter le ministre de l'agriculture qui a coordonné toute cette politique. Cette stratégie permettra aux populations sénégalaises l'atteinte de la sécurité alimentaire durable, de développer une meilleure résilience face aux divers aléas et d'impulser un développement économique et social durable », a –t- il annoncé. En clôturant le sommet Dakar II, « je note avec vous tous un succès éclatant porté par la participation plus de 30 chefs d'Etat et chef de délégation, de plus de 60 ministres venant de 40 pays Africains qui ont répondu à l'appel du Président Macky Sall et du Président Acky Allycina nous sommes honorés par votre présence. Je retiens de nos trois jours de discussions et des différents panels six (6) enseignements majeurs.



Premièrement, la Souveraineté agricole doit être une priorité de développement pour tous nos pays. Deuxièmement, nous devons nécessairement travailler à l'acte à faciliter l'accès aux fonciers aux financements durables, promouvoir les nouvelles technologies et le développement des infrastructures pour réaliser la souveraineté alimentaire. Troisièmement, nous devons davantage travailler à rendre l'agriculture plus attractive pour les jeunes et les femmes de nos pays respectifs. Quatrièmement, le partage d'expérience et de bonnes pratiques entre nos pays doit sous-entendre notre coopération en matière d'agriculture. Cinquièmement, nous devons lancer une nouvelle approche de la souveraineté alimentaire, afin que les populations africaines soient la cheville ouvrière de nos ambitions.



Enfin sixièmement, nous devons nous féliciter de l'engagement ferme de la banque africaine de développement ainsi que de tous les partenaires à financer, notamment les autre banques de développement à accompagner, réaliser nos différentes politiques en matière de souveraineté agricole. La balle est dans notre camp maintenant"», a révélé le Premier Ministre Amadou Ba lors de son allocution à la cérémonie de clôture de Dakar 2 qui s’est tenue du 25 au 27 janvier à Diamniadio. ,