Centrale de Bargny/Minam : la C.E.S réhabilite et équipe la case de santé du quartier et accompagne les femmes.

Dans le programme qu’elle déroule au bénéfice des populations riveraines de la centrale électrique de Bargny, la Compagnie d’électricité du Sénégal a signé une convention de partenariat avec la mairie de Bargny. Parlant au nom du maire de la commune de Bargny, madame Ndom Aminata Guèye, la présidente de la commission santé a magnifié ce geste du directeur de la Compagnie Électricité du Sénégal (CES). « Ce protocole est pour la prise en charge médicale des populations de Minam et Bargny en général. C’est d‘une importance capitale parce que géographiquement le quartier de Minam est un peu isolé, inaccessible. Les populations souffraient de beaucoup de maladies dont les plus fréquentes étaient la pneumonie, la diarrhée… », a annoncé la première adjointe au maire de la commune de Bargny. À l’en croire, le choix de la case de santé n’est pas fortuit car il y a déjà une case de santé sur place. Il faut juste l’équiper et préparer son extension pour l’ériger en poste de santé, ajoutera cette dernière. Ce partenariat entre dans le cadre de la politique de RSE de la centrale électrique de Bargny, annonce le directeur de la CES, Malick Seck. « On a décidé de réhabiliter et d’équiper la case de santé de Minam qui est le quartier le plus proche de la centrale. Dans cette convention nous avons pris en charge tous les éléments liés au bon fonctionnement de la structure sanitaire. Nous allons prendre en charge tout ce qui est médicament et les salaires du personnel soignant », annonce le DG du CES. Lors de cette cérémonie de signature de convention qui s’est tenue ce 14 mars à Bargny Minam, la CES a aussi offert un chèque de 2 500 000 FCFA aux femmes cultivatrices de Gombo de Minam. Mais aussi du matériel informatique à l’école élémentaire de Minam, cela s’inscrivant dans la voie de la continuité des actions sociales déjà réalisées au bénéfice de l’école. La Centrale avait réhabilité le bloc sanitaire de l’école, offert des tables bureaux et des chaises aux enseignants, électrifié les salles qui n’avaient pas d’électricité et vient récemment de construire le mur de clôture de l’école.