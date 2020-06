Casamance : Le Colonel Baïdy Ba dénonce énergiquement et déclare la guerre aux coupeurs de bois de la forêt de Casamance

Pour l'édition 2020 de la journée mondiale de l'Environnement, le Colonel Baïdy Bâ, directeur des Eaux et Forêts et Chasse, est allé à la forêt de Koulaye dans le département de Bignona. Une visite pour montrer le désastre qu'a causé la coupe de bois durant ces décennies dans cette forêt réputée très touffue et dense.

Face à la presse après la visite, le Colonel a déclaré la guerre aux coupeurs. "Nous allons renforcer les effectifs en homme de terrain et renforcer l'armement. La forêt en Casamance c'est le poumon de l'économie. L'État est fin prêt pour mettre fin à cette tragique qui gangrène l'économie nationale", fait-il savoir.

Il informe que d'importantes saisies ont été faites lors des cinq premiers mois, 1400 procès-verbaux enregistrés, plus d'une centaine de personnes envoyées en prison, beaucoup de bois saisi et 22 camions gambiens.

Constatant ce décor désolant, le Colonel regrette et dit "c'est vraiment désolant de voir ce spectacle, c'est décevant et cela nous fait mal au cœur."