Cartographie sanitaire de Matam : 104 postes et 68 cases de santé dénombrés.

Les données de la cartographie sanitaire de la région de Matam ont été rendues officielles, ce 11 mai.

La région compte 3 hôpitaux de niveau EPS1, 2 et 3. Dans cette partie du Nord du Sénégal sont recensés 6 centres de santé, 28 pharmacies, 104 postes de santé et 68 cases de santé. L’analyse de ces résultats faits ressortir un faible plateau médical, particulièrement au niveau du Ferlo. Ces données sur la santé publique au Sénégal ont été produites grâce à OpenStreetMap, un outil collaboratif de cartographie en ligne visant à constituer une base de données géographiques libre du monde en utilisant le système Gps et d’autres données libres. C’est à travers le projet Sunu Weer gui Yaram que ces données fiables et précises ont été élaborées pour aider les populations locales. Grâce aux résultats, il sera possible d'élaborer des stratégies plus efficaces pour répondre aux besoins de santé de la région. Les résultats ont été présentés dans le cadre des OMTD (Open Mapping Tech Days) clôturés ce 11 mai, à Dakar.