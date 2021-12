Cartes Nationale de Presse : démarrage de la 3ème cohorte de distribution avec 228 cartes délivrées à ce jour.

La délivrance des cartes de presse nationale se poursuit avec le démarrage de la troisième cohorte lancée, ce 9 décembre, à la maison de la presse, Babacar Touré.



Sur les 337 demandes reçues par la commission chargée de la confection des nouvelles cartes professionnelles, 228 ont été validées et matérialisées dans les différents lots de production depuis le lancement des dépôts, le 15 mars 2021.



La distribution a été entamée par un premier lot symbolique de 37 cartes délivrées aux ayants droit puis un second avec 80 cartes nationales de presse octroyées aux professionnels et pour cette nouvelle phase, 83 cartes seront remises aux journalistes pour servir et valoir ce que de droit.



À en croire le président de la Commission de la Carte Nationale de Presse (CCNP), Daouda Mine, qui a présidé la cérémonie de distribution avec ses pairs de la commission, le nouveau document administratif répond à des normes de sécurité avec un code QR. Les journalistes, nouveaux détenteurs ont salué l’initiative et invitent leurs confrères à intégrer le processus pour soutenir la commission dans sa volonté d’assainir le secteur...