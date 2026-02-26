Cas d’école du CORED : la chronique journalistique en débat


Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a organisé ce mercredi 25 février 2026 à la Maison de la Presse Babacar Touré, la 10ᵉ édition de son « Cas d’école », autour du thème : « La chronique, un genre journalistique majeur dévoyé ».

Cette rencontre a réuni professionnels des médias, enseignants et étudiants en journalisme pour une réflexion approfondie sur les dérives constatées dans la pratique de la chronique. 

 
Les échanges ont été animés par des panélistes de renom, dont Sidy Diop, journaliste-formateur au Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI), Mme Henriette Niang Kandé, chroniqueuse au Sud Quotidien, ainsi que Pape Samba Kane, journaliste et écrivain.

Au cœur des discussions : la confusion croissante entre opinion et information, les excès de langage, ainsi que le non-respect des règles d’éthique et de déontologie. Les intervenants ont rappelé que la chronique, en tant que genre journalistique, repose sur la liberté de ton, mais exige rigueur, responsabilité et respect des faits.

Les doyens de la profession, présents à la rencontre, ont partagé leurs expériences et appelé à un retour aux fondamentaux du métier. Les étudiants en journalisme, également nombreux dans la salle, ont saisi l’occasion pour poser des questions et enrichir leur compréhension des enjeux liés à ce genre rédactionnel.

À travers « ce cas d’école », le CORED réaffirme son engagement à promouvoir une presse responsable et respectueuse des normes professionnelles, dans un contexte médiatique marqué par de profondes mutations.
Amadou Koundour 



