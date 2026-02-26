Tribunal de Fatick : Le maire de Palmarin condamné pour diffamation contre la famille de Jean Maxime Ndiaye....


Tribunal de Fatick : Le maire de Palmarin condamné pour diffamation contre la famille de Jean Maxime Ndiaye....
Le verdict est tombé comme un couperet. Le tribunal de grande instance de Fatick a reconnu le maire de la commune de Palmarin, Singui Sarr, coupable de diffamation et d’injures publiques à l’encontre de la famille de Jean Maxime Ndiaye.
Dans sa décision rendue publiquement, la juridiction a condamné l’édile à trois (03) mois d’emprisonnement avec sursis. Il devra également verser la somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à François Ndiaye, père de Jean Maxime Ndiaye, à titre de dommages et intérêts. Une décision qui sonne comme un désaveu cinglant pour le maire.

Des accusations graves balayées par la justice
À l’origine de cette affaire, de lourdes accusations portées par Singui Sarr contre François Ndiaye, qu’il accusait publiquement de spoliation financière. Des allégations que la famille de Jean Maxime Ndiaye avait fermement contestées, décidant de saisir la justice pour laver son honneur.
Devant la barre, selon des sources proches du dossier, le maire de Palmarin se serait embrouillé dans ses propres déclarations, exposant une méconnaissance manifeste des textes relatifs à la domanialité publique. Une posture qui n’a visiblement pas convaincu le tribunal.
Une première défaite judiciaire… et ce n’est pas fini..
Cette condamnation pourrait ne pas être la dernière épreuve judiciaire pour l’édile. En effet, un autre procès en diffamation l’attend. Cette fois, l’action est intentée personnellement par Jean Maxime Ndiaye. L’audience est prévue en juin 2026, et promet déjà d’être suivie de près.
Jeudi 26 Février 2026
Dakaractu



