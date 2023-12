Cardinal Pietro Parolin : "Je souhaite au Sénégal un avenir glorieux, enrichi par la spiritualité de chaque confession religieuse"

Venu au Sénégal pour l'inauguration du sanctuaire marial de Popenguine dans le département de Mbour (Thiès), le Cardinal Pietro Parolin et secrétaire d'État du Vatican a terminé son séjour au pays de la Téranga. Il a magnifié l'hospitalité Sénégalaise, le dialogue interreligieux et la coexistence pacifique pour une paix durable au Sénégal. "Au terme de ma visite au Sénégal, je voudrais encore une fois exprimer ma joie d’être parmi vous en ce lieu très significatif de votre pays que j’ai visité pendant mon séjour (Dakar, Popenguine et Gorée). La capitale Dakar avec toutes ses responsabilités symboliques mais réelles, révèle la particularité des pays Africains dans la recherche du bien commun, de la stabilité, de la justice sociale et de la paix, ainsi que la caractéristique bien connue du respect et de la coexistence pacifique des Sénégalais, en vue de consolider la démocratie et cultiver la culture de la Téranga comprise comme hospitalité et générosité humaine", se réjouit-il.

Selon lui, "Popenguine, centre de religiosité Catholique partagée où prédomine le dialogue interreligieux, la compréhension humaine, la ferveur de la spiritualité Mariale, l’amour mutuel, car ils naissent des besoins profondément générationnels de la foi de chacun, de la foi reçue, vécue et partagée". Évoquant son passage à Gorée (Dakar), le Cardinal Pietro Parolin est revenu sur le séjour du Pape Saint Jean Paul 2 au Sénégal. "Gorée enfin, nous parle pour reprendre les mots de Saint Jean Paul 2, des incohérences du cœur humain, capable de grands gestes de générosité, d’héroïsme, mais aussi d’atrocité et de souffrances. Ces contradictions sont pour nous tous, un avertissement sur la fragilité humaine et nous apprennent à rester attentifs et vigilants, afin de garantir le don précieux de la paix qui est le fruit de la justice de la vérité et de l’amour". Concluant, le secrétaire d'État au Vatican, le Cardinal Pietro Parolin, a remercié le Président Macky Sall et son gouvernement pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé au Sénégal. "Je voudrais vous remercier vous tous en commençant par Monsieur le Président de la République, Macky Sall, les ministres qui m’ont reçu, les autorités civiles et ecclésiastiques, du fond du cœur. Et je souhaite à votre pays un avenir glorieux déclaré par la fraternité humaine, enrichi par la spiritualité de chaque confession religieuse, une coexistence pacifique respectueuse des Musulmans et des Chrétiens".