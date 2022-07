Cancer testiculaire : Sébastien Haller a entamé son traitement…

L’attaquant du Borussia Dortmund vient de donner des nouvelles sur son état de santé. Après avoir été admis aux urgences suite à un malaise durant une séance d’entrainement, du fait d’un cancer de type testiculaire, Sébastien Haller a démarré son traitement ce jeudi.



Sur son compte Twitter officiel, l’international ivoirien a posté une photo de lui sur son lit d’hôpital et a adressé un message de remerciements à ses fans et à son club.



« Bonsoir tout le monde, je tenais à vous informer que la première étape a été accomplie ! Je tiens à remercier le BVB et l’équipe qui ont été exceptionnels avec moi. Un grand merci à tout le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement », a tweeté le joueur.