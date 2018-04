Campus franco-sénégalais : La promotion de la science pour un nouvel élan vers la recherche et l’innovation

Dans le cadre de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et la République française, le comité de pilotage du campus franco-sénégalais a tenu ce jeudi, sa première réunion en vue d’apporter des innovations dans l’enseignement et la recherche. Une rencontre présidée par le ministre de l’enseignement supérieur Marie Teuw Niane et de son excellence l’ambassadeur de la France au Sénégal Christophe Bigot ainsi que d’autres acteurs de l’enseignement franco-sénégalais.