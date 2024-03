Campagne/Présidentielle: Diomaye envisage la création d'une nouvelle raffinerie de pétrole

Lors de son discours à Passy, le candidat de la coalition Diomaye Président préoccupé par l'exploitation des hydrocarbures qui, selon lui est décrite comme une malédiction uniquement pour les pays producteurs et qui n'en profitent absolument pas. En ce sens, il annonce la création d'une raffinerie de pétrole pour booster l'économie et renforcer la création de l'emploi et l'employabilité des jeunes à travers l'industrialisation de l'économie.