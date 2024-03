Campagne Électorale: Le leader des Serviteurs, PDF promet un meilleur cadre de vie aux populations de Keur Massar-Jaxaay

Le candidat Pape Djibril Fall était durant les deux premiers jours de campagne à Dakar et sa banlieue. Le Président du Parti les Serviteurs a effectué une visite de proximité à Yeumbeul, Keur-Massar, Jaxaay, plus particulièrement au lycée de Jaxaay et les environs. Le leader des serviteurs a promis un cadre de vie plus harmonieux pour ces populations qui vivent les affres des inondations, de l'insécurité et du manque d'emplois.



Pour Pape Djibril Fall, "les autorités ont failli sur tous les plans, éducation, Santé, Sécurité...l'hôpital de Jaxaay construit depuis des années peine à être fonctionnel, la sécurité fait défaut dans cette location où les cas d'agression sont monnaie courante. On est venu pour soulager les populations, si vous nous faites confiance et que vous votez pour nous au soir du 24 Mars 2024".