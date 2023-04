Cambriolage à Ndangane Campement: la gendarmerie met la main sur les trois présumés malfaiteurs

Il aura fallu un peu plus de deux semaines, après les faits, la brigade territoriale de Fimela a mis la main sur les trois présumés cambrioleurs d’une maison située à Ndangane campement. Pour rappel, dans la nuit du 15 Avril 2023, un couple aurait reçu la visite de malfaiteurs. Ces derniers auraient emporté avec eux, un téléphone, deux ordinateurs portables , une bague en diamant, une chaîne, une boucle d’oreille en or. Et d’autres matériels.. Après investigations poussées, trois individus ont été interpellés par les gendarmes . Par dévers eux, les hommes en bleus, ont trouvé le matériel volé, des minutions, un fusil à pompe et du Yamba. L’enquête suit son cours.