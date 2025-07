Cambérène en éruption de 18h à 1h du matin : noyade, affrontements, arrestation à 23h30 et médiation pour calmer la colère

Ce lundi après-midi, dans le quartier de Cambérène à Dakar, un contrôle de sécurité habituel a tourné au drame. Deux jeunes hommes sont décédés par noyade en essayant d'échapper à une intervention des forces de l'ordre. Cet incident malheureux a suscité instantanément une réaction émotionnelle forte et a entraîné une vague de manifestations dans la région. D'après les premiers éléments d'information, les événements auraient eu lieu lors d'une opération de contrôle d'identité menée par des policiers. Pour des motifs qui restent à élucider, les deux adolescents auraient pris la poudre d'escampette. Les forces de l'ordre auraient alors procédé à des tirs d'avertissement. Au cours de leur fuite, les deux personnes ont plongé dans la mer, où elles ont été découvertes sans vie.



La version policière, faisant état d'un accident survenu lors d'un contrôle de routine, est contestée par certains résidents de Cambérène. De nombreux témoins accusent les forces de l'ordre d'avoir fait preuve d'excès. Dès la fin de l'après-midi, ce climat de suspicion a embrasé les rues du quartier, entraînant des confrontations entre les jeunes manifestants et les forces de l'ordre.



Des coups de gaz lacrymogènes ont été tirés dans le but de mettre fin aux regroupements, mais sans résultat. La tension a augmenté lorsque l'un des protestataires a été appréhendé aux alentours de 23h30, identifié par les forces de l'ordre comme un leader du mouvement. Cette action a entraîné une réponse collective : les jeunes se sont rassemblés, réclamant sa libération sans délai. Devant la continuité de la crise, le Khalife général a envoyé son fils, Cherif Thiaw Laye, sur place pour assumer une fonction de médiateur. Suite à des échanges avec les protestataires, ils ont fait part de leur désir de mettre fin aux affrontements si leur compagnon arrêté est relâché. Un compromis a été établi avec le commissaire, et l'individu a été libéré, contribuant ainsi à apaiser temporairement les tensions. À une heure dix du matin, les forces de l'ordre se sont écartées, tandis qu'un certain nombre de jeunes demeuraient dans la rue. Une investigation est en cours pour élucider les conditions précises de la tragédie. Les responsables exhortent à la tranquillité et à la modération, alors que les habitants de Cambérène espèrent obtenir des explications précises sur les conditions qui ont entraîné le décès de deux membres de leur communauté.