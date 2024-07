Caisse de sécurité sociale (Css) : Que sait-on du montant de 1,8 milliard détourné?

Libération révélait que la Section de recherches (Sr) de Dakar enquêtait sur un présumé détournement de 1,8 milliard de Fcfa à la Caisse de sécurité sociale (Css). Le journal d’ajouter que les deux cadres interpellés par les gendarmes à ce stade sont Mame Thierno Bop, délégataire comptable à l'agence de Plateau et Mamadou Sow, caissier à l'agence Wiltord de Colobane.



Après enquête, il est ressorti que « les détournements en cause, étalés sur plusieurs mois, ont été rendus possible par une faille au cœur même du système de recouvrement mis en place à la Css ». L'argent en cause a été sorti du compte de la Caisse grâce à plusieurs chèques empochés par les mis en cause eux-mêmes. Des révélations sont attendues dans cette affaire qui risque de faire beaucoup de dommages collatéraux...