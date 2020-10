Cadre de vie : Fass se mobilise pour des quartiers « Verts, Sûrs et Propres »

À travers des actions citoyennes, le groupement international de solidarité/ Yaye Astou de Fass a voulu lancer un concept dénommé "quartiers sûrs et propres".



En d'autres termes, comme l'a expliqué le président de l'association GIS/Yaye Astou, Joe Samba, "l'idée est de rendre le cadre convivial avec notamment une forte sécurité".



C'est donc une activité menée ce matin à Fass en présence du maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini et le maire de Fass/Guelle-Tapée/Colobane, Ousmane Ndoye, pour faire du reboisement dans la localité.



Cette campagne va s'étendre dans plusieurs quartiers de Fass pour avoir un cadre vert et bien aménagé.

Le maire de Fass/Gueule-Tapé/Colobane s'est joint à cette cause citoyenne et demande à Joe Samba et ses collaborateurs de ne pas politiser ces actes que certains hommes politiques pourraient être tentés de récupérer.



"Il ne faut pas demander ce que ton pays peut faire pour toi, mais plutôt ce que tu peut faire pour ton pays". Un adage qui va certainement booster ces jeunes de Fass afin qu'ils perpétuent ces œuvres salutaires pour le développement de leur cité.