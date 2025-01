CRASH AÉRIEN À WASHINGTON: des patineurs américains et russes étaient à bord de l'avion

Au moins 18 corps ont déjà été récupérés dans le fleuve Potomac après la collision entre un avion de passagers et un hélicoptère militaire au-dessus de la capitale américaine Washington, selon un décompte de la chaine américaine CBS News. Les appareils, un Bombardier CRJ700 de PSA Airlines et un hélicoptère militaire Black Hawk, se sont percutés en vol et ont atterri dans le fleuve. Les sauveteurs n’ont pas encore retrouvé de survivants.

Le Kremlin confirme que des ressortissants russes se trouvaient à bord



Le Kremlin a confirmé que des ressortissants russes se trouvaient à bord de l'avion qui est entré en collision avec un hélicoptère à Washington DC dans la nuit de mercredi à jeudi.



Les agences d'État russes ont rapporté plus tôt que deux champions de patinage artistique russes figuraient parmi les passagers.