CNRA : le nouveau collège installé ce mercredi

Après six mois d’attente, le nouveau collège du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a finalement été installé ce mercredi.



Voici la composition du collège :



M. Mahamadou Diarra, acteur culturel (personnalité qualifiée du milieu des arts) ;

M. Papa Mamadou Tandian, économiste retraité (représentant des associations du troisième âge) ;

Mme Aoua Bocar Ly Tall, sociologue (personnalité qualifiée dans le domaine des lettres) ;

M. Salif Sané, enseignant-chercheur en droit public (communauté universitaire) ;

Mme Maïmouna Makoar Diouf, spécialiste en genre et communication (associations féminines) ;

M. Malick Ciré Sy, journaliste et président de la RADDHO (mouvements des droits de l’homme) ;

M. Papa Madiakhaté Sarr, journaliste (Conseil national de la jeunesse) ;

M. Oumar Diouf Fall, journaliste (professionnels de l’audiovisuel).