CINÉMA / Avant Première du film « Le Jeune Imam »: Kim Chapiton revient sur l’arnaque au pèlerinage à la Mecque en France

Intitulé « Le jeune imam », ce film de Kim Chapiron parle de la perception de l’Islam en France, et de l’arnaque au pèlerinage à la Mecque. En effet, selon des enquêtes réalisées, il a été estimé qu’en 2019, entre 2.000 et 5.000 fidèles musulmans ont découvert que leur voyage avait été annulé faute de visa valide juste avant leur départ. Ce sont parfois les économies de toute une vie qui ont ainsi été spoliées. Les acteurs ont fait face à la presse ce vendredi lors de la projection dudit film à Dakar.

Un film inspirée d’une histoire vraie qui s’est passée en France, selon Ladji Ly, le co scénariste du film.

« C’est une histoire qui s’est déroulée dans mon quartier. On s’est rendu compte que c’est une escroquerie qui est assez courante ici. Des gens qui cherchent toujours à arnaquer ces fidèles musulmans qui désirent plus que tout aller accomplir le pèlerinage à la Mecque. Ce sont des sujets intéressants que nous avions traités avec Kim Chapiron », a-t-il affirmé.