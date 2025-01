CHERS CAMARADES FRÈRES DE L'ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE (APR) VOUS N'AVEZ PAS À AVOIR HONTE

Chers camarades, frères responsables politiques de l'APR, vous n'avez pas à raser les murs, vous n'avez pas à avoir honte devant les sénégalais, vous avez complètement réussi vos mandats devant les Sénégalais.



L'Alliance Pour la République (APR) est un parti fondé dans l'espoir de combattre l'injustice par des dignes fils sénégalais en 2008 avec à sa tête le Président Macky SALL. Dieu a fait par la confiance des Sénégalais dans une élection libre et transparente vous en êtes sortis vainqueur de la plus belle des manières, élus en seulement 3ans d'existence, en 12 ans avec vos alliés sous la bannière de Benno Bokk Yakkar vous avez gouverné ce pays dignement, vous avez révolutionné le Sénégal de l'est à l'ouest du nord au sud dans les 45 départements du pays vos réalisations y sont visibles comme le soleil de midi.



Il n'existe pas dans notre Sénégal un coin où vous n'avez pas contribué à améliorer les conditions de vie de vos concitoyens durant vos 12ans de règne, vous aviez eu à accentuer vos réalisations dans le milieu rural, il y'a 12 ans il était impensable de faire Dakar/Tambacounda à des heures de routes, aujourd'hui on peut faire Dakar Ziguinchor à moins d' une heure de vol grâce à la création du projet hub aérien régional avec un trafic de 5millions de voyageurs par an et 10 millions/an à l'horizon 2035, votre programme de développement économique et sociale équilibré des zones rurales a permis le désenclavement des localités, une amélioration de la circulation des biens et des personnes et un meilleurs accès aux infrastructures de bases et aux services sociaux.



SORTEZ LA TÊTE HAUTE ET ALLEZ DIRE AUX SÉNÉGALAISES ET SENEGALAIS QUE VOUS LES AVIEZ SERVIS DIGNEMENT



Vous n'avez pas à baisser le regard devant les sénégalais, vous avez fait de ce pays ce qui était impossible pour certains, vous avez changer le visage de tous les capitales régionales du Sénégal de St Louis à Kédougou de Fatick à Louga la santé n'est plus ce qu'elle etait la floraison des hôpitaux, centre de Santé case de santé peut attester de votre degré d'engagement à servir ce pays.



L'éducation parlons-en, 40.000 enseignants recrutés leurs salaires portés à un niveau sans précédent, la création des lycées d'excellence, des classes préparatoires aux grandes écoles, la formation de plus de 400.000 jeunes et femmes dans diverses filières (bâtiment, électromécanique, transport, fibre optique, agro-alimentaire…) par le 3FPT chaque année.



Comment pouvez-vous trouver un pays avec 2 Universités et 3 centres universitaires régionaux ça de l'indépendance à votre accession au pouvoir, et érigé les CUR en Universités, construits 3 autres ( Amadou Mactar Mbow, El Hadj Ibrahima Niasse du Sine Saloum, l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane) la construction de l'université Souleymane Niang de Matam bloqué par vos successeurs, 82 milliards chaque année en Bourses et Aides aux étudiants et vouloir laisser des parvenus animés par une haine viscérale à votre encontre vous détruire que par des parole enrobées par des tissus de mensonges ?



Tout ce que vous aviez fait pour ce pays en 12 ans devrait vous unir aucuns dirigeants de Pays à la sortie de la Covid 19 n'a su gérer mieux que vous ça ne sera pas en Afrique ni ailleurs dans le monde.









Pourquoi allez vous laisser des manipulateurs et marchands d'illusions qui compte que sur la calomnie vous ensevelir alors que vous êtes là bien portant ?









Chers Camarades frères alliés de l'Apr sortons tous, l'heure n'est pas de faire les comptes nous aurons le temps de le faire, l'heure est de défendre au prix de notre vie cet riche héritage destiné aux générations futures que vous avez laissé à ce pays au prix d'énormes sacrifice.



Allons y comme un seul homme défendre la République qui risque de sombrer entre les mains de ces aventuriers inexpertes, les 15 étoiles dans votre logo qui représente les 14 régions et la diaspora doivent entendre votre voix et ressentir votre présence, TRAVAIL, SOLIDARITÉ, DIGNITÉ est notre devise même si on doit mourir faisons le dans la dignité tous ensemble mourrons en une journée pour l'histoire n'acceptons plus d'être calomnier, Unis nous vaincrons.