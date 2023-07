CHEMIN D'HONNEUR, CHEMIN DE LIBERTÉ : Lettre ouverte à mon ami TALLA SYLLA. Par Youssou DIOP

Le chemin de la liberté et de l'honneur est toujours là.



Il s'ouvre tel un boulevard éclairé par les longues nuits sans sommeil passées en prison pour ton combat.



Il s'étale sur les berges du fleuve Sénégal, vers les vertes prairies de la Casamance, sur les flancs escarpés des falaises de Kédougou, dans le lointain ciel oriental et sur les pilotis des palétuviers du Sine et du Saloum. Glissant chaleureusement vers la grande côte pour atteindre la presqu'île dodelinant sur la terre du refus, celle de feux Ibrahima SARR et Boubacar SALL le lion à la crinière auréolée de gloire, ce chemin nous appelle et nous attend.



Cher ami, le chemin de l'honneur et de la liberté est toujours là.

Il nous offre la possibilité de reprendre notre totale liberté car, nous sommes libres.

Libres hier, libres aujourd'hui et libres demain.



Pour rester, au nom de la justice et de la loyauté avec le peuple, notre seul et unique référentiel.

Pour rester nous mêmes et pour toujours car le Sénégal t'ouvre ses bras pour t'accueillir.



Osons reprendre le flambeau de la grande marche vers l'avenir pour encore nous offrir en exemple à ces générations qui aspirent à un SÉNÉGAL plus juste.



C'EST LE CHEMIN DE L'HONNEUR, CELUI DE LA LIBERTÉ.



Youssou DIOP