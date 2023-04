CESE: les 8 membres du bureau apportent la réplique à Idrissa Seck.

Dans un communiqué lu à Dakaractu, les 08 membres du bureau du CESE( sur un total de 12) qui ont décidé de boycotter la réunion de l'instance, ont apporté la réplique à leur président, à la suite de la sortie d'un communiqué par le camp de ce dernier relatif à cette décision. " Pour justifier l'échec de sa réunion de bureau par défaut de quorum, le Président du CESE, à travers sa direction de la communication a sorti un communiqué dans lequel il s'en prend aux honorables membres du Conseil Économique, Social et Environnemental et membres du bureau de l'institution en stigmatisant leur appartenance à l'APR".



Ils qualifient ainsi la réunion avortée du bureau comme un échec et taclent sévèrement Idrissa Seck sur ses " absences". " Sous l'emprise de l'émotion, suite à l'echec de sa réunion de bureau, le Président Idrissa Seck a dû oublier qu'aucun membre du CESE n'est choisi sur une base partisane. Aucun conseiller n'est choisi pour représenter un parti politique. Nous sommes choisis en fonction de nos profils ou de notre appartenance à des organisations professionnelles ou de la société civile. Une institution aussi importante que le Conseil Économique, Social et Environnemental ne devrait, sous aucun prétexte, s'immiscer dans des considérations de politique politicienne. Idrissa Seck peut continuer à paresser et fanfaronner comme il en a l'habitude, mais ne devait essayer d'impliquer le CESE dans sa stratégie de conquête du pouvoir en diabolisant l'APR". Les signataires sont entre autres, Woula Ndiaye Vice-président , Aïda Sougou Vice-présidente, Omar Ba Vice-président, Adja Coumba Ndiaye Secrétaire Élue, Ndiouck Mbaye Secrétaire élue, Gade Sall Secrétaire Élu, Awa Cheikh Mbengue Secrétaire Élue et Maguéye Ndiaye Secrétaire Élu...