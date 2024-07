CEDEAO : Guy Marius Sagna tacle certains députés absents au parlement

L’honorable député Guy Marius Sagna ne comprend pas le fait que certains députés inscrits sur la liste de présence, soient absents au parlement de la CEDEAO. Sur son compte Twitter, l’activiste n’a pas manqué de s’en prendre à ses collègues en s’interrogeant sur plusieurs questions.

« Il arrive que le nombre de députés de la CEDEAO inscrits sur la feuille de présence ne soit pas celui présent dans l’hémicycle. Or, il est important de savoir si nous avons le quorum ou pas pour savoir si nous pouvons commencer les travaux du parlement ou pas.

Certains députés sont inscrits sur la feuille de présence mais sont absents. Comment ont-ils été inscrits ? S’inscrivent-ils pour ensuite rentrer chez eux pour toucher l’argent de la CEDEAO indûment ?

Comment peut-on agir ainsi dans la zone la plus appauvrie de la planète Terre ? Quand sur les 33 pays les plus appauvris de la planète les 13 sont de notre Afrique de l’Ouest, oui : nous sommes la zone la plus appauvrie de la planète Terre.

Le plus grave, c’est que cela se fait de manière décomplexée.

Le parlementaire de la zone la plus appauvrie de la planète Terre n’agit pas ainsi.

Une autre Afrique de l’Ouest est nécessaire.

Une autre Afrique de l’Ouest est possible.

Bonne journée ! », écrit -il sur son compte twitter.