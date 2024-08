CDD préparatoire du gamou de Ndiassane: La santé, la sécurité, l'eau, au menu...Les services étatiques s'engagent à répondre favorablement aux attentes

Le comité départemental de développement(CDD) préparatoire du gamou de Ndiassane s'est tenu le lundi 19 août 2024 à la préfecture de Tivaouane.



Présidée par le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, la rencontre était une occasion pour se pencher sur les différentes préoccupations du comité d'organisation dudit gamou. Pour sa part, le préfet a rappelé l'engagement des différents services à répondre favorablement aux attentes. Ainsi, s'agissant de la sécurité, des éléments de la police et de la gendarmerie seront suffisamment déployés sur le terrain en amont et en aval afin d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens.



Les autres secteurs ont été aussi revisités à savoir l'eau, l'assainissement, la santé etc. Les services techniques se sont engagés à mettre en place le maximum de moyens logistiques en renforçant davantage l'hôpital Dabakh de Tivaouane en médicaments et en ressources humaines, et en mettant à disposition 15 postes médicaux avancés, en déployant des camions citernes etc. En cette période d'hivernage, des engagements ont été pris afin de soulager les populations et leurs hôtes tout le long de cet évènement religieux.



De son côté, le comité d'organisation a exprimé sa satisfaction par rapport à l'engagement de l'ensemble des chefs de service. Ses membres sont revenus sur le sens de ce gamou et l'histoire de Ndiassane à travers le fondateur de cette cité religieuse, Mame Cheikh Bounama Kounta...