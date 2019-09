CARAVANE DU MAGAL / Cheikh Bass en decline les objectifs et donne le signal

C'est parti pour l'édition 2019 de la Grande Caravane du Grand Magal de Touba ! Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Président du comité d'organisation, a officiellement donné le signal. Recevant les caravaniers dans la résidence Khadim Rassoul, le chef religieux est revenu sur les objectifs visés qui sont d'une part, de suivre les traces de Serigne Touba et d'autre part, d'aller à la rencontre des membres de sa famille. Il insistera sur l'intérêt que le Khalife Général des Mourides voue à cette mission. Un intérêt qui date, dit-il, de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et qui a été revigoré par Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Il reviendra aussi sur le démarrage des récitals de Coran et de la déclamation de khassidas, rappelant leur importance...