CAN Handball féminine 2022 : Les Lionnes s’inclinent devant le Cameroun et tombent sur l’Egypte en ¼ de finale…

Après deux succès de rang face à Madagascar (40-9) et puis devant la Côte d’Ivoire dominée (31 à 15), les Lionnes ont perdu leur troisième match de poule, ce lundi au Dakar Arena de Diamniadio où se déroule la 25ème CAN féminine de handball.

Prises au dépourvu par une coriace et athlétique équipe Camerounaise, les sénégalaises qui ont livré une belle bataille, ont finalement concédé la défaite sur le fil, 27 à 28, dans le groupe C où elles terminent à la 2ème place.

Un revers sans trop grande conséquence puisque la capitaine Hawa Ndiaye et ses coéquipières sont quand même qualifiées pour les quarts de finale de cette coupe d’Afrique qu’elles disputent à domicile.

Et, ce sera face à une vieille connaissance des sénégalais que les handballeuses sont tombées : l’Egypte !

Il faut dire que tout au long de l’année 2022, que ce soit en football (finale Can 2022 et éliminatoires mondial 2022) ou en Beach soccer (finale can 2022), les deux pays n’ont eu de cesse de se croiser.

Des oppositions qui, jusque-là, ont toujours été favorables au Sénégal. Reste à savoir si la règle va se confirmer ce mercredi pour ce quart de finale qui s’annonce relevé…