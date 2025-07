CAN Féminine Laric 2025/ Le Maroc fait plier le Sénégal et file en quarts (1-0)

Mission accomplie pour les Lionnes de l’Atlas! Dans un choc décisif du groupe A de la CAN féminine, le Maroc a dominé le Sénégal 1 à 0, décrochant ainsi son billet pour les quarts de finale du tournoi.



Le moment fort est intervenu à la toute fin de la première période. Suite à une faute de la gardienne sénégalaise Adji Ndiaye sur une percée fulgurante d’Ibtissam Jraidi, l’arbitre, aidée par la VAR, a désigné le point de penalty. Yasmin Mrabet, la stratège du FC Valence, s’est chargée de la sentence et a inscrit le but victorieux dans le temps additionnel (45e+2).



Au retour des vestiaires, le Sénégal a tenté de réagir, multipliant les offensives sans réussir à tromper la défense marocaine, bien en place. Le pays hôte boucle ainsi la phase de poules en tête, totalisant 7 points, suivi de la Zambie. Le Sénégal, troisième avec 3 points, garde une lueur d’espoir de qualification en tant que meilleur troisième, dépendant des résultats des autres groupes.



Ce résultat confirme non seulement la dynamique ascendante du football féminin marocain, mais aussi la maturité tactique acquise par cette jeune équipe, portée par une génération prometteuse et ambitieuse. Le Sénégal retient son souffle …