CAN 2024 : Le sélectionneur marocain, Walid Regragui, suspecté d’avoir tenu des propos racistes envers un joueur de la RDC…

Suite au match nul entre le Maroc et la RDC lors de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations (1-1) ce dimanche 21 janvier, une altercation a éclaté au centre du terrain entre les joueurs. Tout a commencé par une poignée de main entre Walid Regragui, l'entraîneur marocain, et Chancel Mbemba, le capitaine de la RDC. Des échanges de paroles inappropriées sembleraient être à l'origine de cette vive altercation entre marocains et congolais qui ont failli commettre l’irréparable.

En zone mixte, Mbemba a laissé entendre que Dieu était témoin de la vérité sur l'incident. De son côté, en conférence de presse, Regragui a tenté d’apaiser la situation. « Je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai beaucoup de respect pour Mbemba », a déclaré le responsable marocain. « Peut-être que c'est l'adrénaline qui l'a poussé à réagir ainsi. Il n'y a pas de problème. Je regrette car nous n'avons pas donné une belle image, ni nous ni la RDC. »