CAMES / Prix Macky Sall 2020 : « Un prix pour la recherche en Afrique n’est pas un acte de prestige, mais une nécessité de premier ordre » (Macky Sall)

La remise publique du prix Macky Sall pour la recherche s’est tenue ce 08 décembre au Centre International de conférences Abdou Diouf. La cérémonie s’est tenue sous la présidence effective du président de la République, Macky Sall. Pour cette première édition, le CAMES a décerné le Prix Macky Sall pour la Recherche au Programme Thématique de Recherche - Santé (PTR-Santé), pour son projet fédérateur intitulé ‘’African Life Story Of COVID-19 (ALSO-COVID 19)’’. Le PTR-Santé s’est distingué pour son projet pluridisciplinaire et fédérateur — coordonné par Madame Fatou Bintou Sarr, Pr titulaire à l’Université de Thiès. Ledit projet vise à « mieux comprendre la dynamique de la COVID-19, dans les pays de l’espace CAMES et en tirer des leçons pour accroître leur résilience face aux maladies émergentes ».



Selon le Chef de l’État Macky Sall qui a remis le prix lui-même à la lauréate de l’Édition 2020, « ce prix doté d’un montant de 60 000 000 de FCFA, fait suite aux deuxièmes journées scientifiques du CAMES tenues en novembre 2015 ici même à Dakar et j’avais à cette occasion fait un don ou une contribution de 500 000 000 de FCFA au CAMES pour le soutien de son plan stratégique… » En 2015, c’était 500 000 000 FCFA et cette année 2020, 500 000 000 FCFA seront ajoutés selon toujours le président de la République du Sénégal. Le but visé est aussi d’amener les enseignants-chercheurs et chercheurs de l’Espace CAMES, à ‘’travailler en réseaux multi pays et à s’apprêter à répondre aux appels à projets compétitifs à l’international’’. « Un prix pour la recherche en Afrique n’est pas un acte de prestige, mais une nécessité de premier ordre… », dira-t-il.



Ainsi, le président de la République exhorte les chefs d’État des pays membres à appuyer ces projets initiés par le CAMES. Il a aussi annoncé la rencontre des chefs d’État membres du CAMES qui va se tenir en 2021 à Dakar. Pour cette première édition, 7 dossiers de candidatures ont été reçus dans les champs thématiques suivants : Changements climatiques (CC), Énergie (E), Gouvernance et Développement (GD), Langues, Société, Culture et Civilisations (LSCC), Pharmacopée et Médecine, Traditionnelles Africaines (PMTA), Santé (S) et Sécurité alimentaire et Nutrition (SAN).