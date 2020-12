CAMES / PRIX MACKY SALL : « Je rends hommage à cette occasion à tous les enseignants de notre continent... Le grand prix honore chaque année ces dignes travailleurs » (Pr Bertrand Mbatchi)

Le prix Macky Sall pour la Recherche, doté cette année d’un montant total de 60 millions de francs CFA, ‘’a été conçu comme un fonds d’amorce, pour fédérer les projets des Programmes thématiques de recherche du CAMES (PTRC) liés à la pandémie de la Covid-19’’.



Le but visé est aussi d’amener les enseignants-chercheurs et chercheurs de l’Espace CAMES, à ‘’travailler en réseaux multi pays et à s’apprêter à répondre aux appels à projets complétifs à l’international’’.



Le Pr Bertrand Matchi, SG du CAMES, « rend hommage à cette occasion à tous les enseignants de notre continent, puisque l’enseignant est le premier intrant pédagogique. Le grand prix honore chaque année ces dignes travailleurs… » Un fonds de 500 000 000 FCFA est disponible depuis 2015 et sera renouvelé cette année-ci pour la période 2020/2022.



« Ce fonds inattendu a été utilisé religieusement », a ajouté le SG du CAMES. Cette somme a été affectée à un fonds compétitif destiné à la promotion de la recherche, dénommé « Fonds Macky Sall pour la recherche », en vue de saluer et d'encourager la vision du donateur et son leadership avéré, notamment en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Dans le but de pérenniser ce projet, un dépôt à terme (DAT) a été mis en place avec la totalité de la subvention accordée au CAMES et il a été retenu l’option d’utiliser les intérêts créditeurs générés par ce compte bloqué, pour financer un prix visant à encourager la recherche scientifique dans l’Espace CAMES.