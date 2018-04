Brigade de recherches de Colobane : Bachir Diawara et Abdoulaye Guissé interpellés

Les karimistes étaient en première ligne ce matin lors des manifestations initiées par l’opposition contre le vote de la loi portant sur le parrainage. Aux dernières nouvelles, Bachir Diawara, ex-chef de cabinet du ministre d’Etat Karim Wade, et membre du comité directeur du Pds, a été arrêté et conduit à la brigade de recherches de Colobane. Il nous est également revenu que Abdoulaye Guissé, ex-président du comité d'organisation du Fpdr, et frère du défunt animateur, Jules Junior, a été interpellé.