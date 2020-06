« Bradage » des terres de Dakar / Le mouvement « Ré’Action » exige un compte rendu du maire Moussa Sy sur le projet de 7.000m2 sur le littoral de la commune

L’actualité soulevé par le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias continue d’alimenter les débats et d’inciter chaque jour, de plus en plus de personnes à prendre leurs responsabilités pour défendre leur littoral. C’est ainsi que le mouvement citoyen « Ré’Action » a pris ses responsabilités pour demander des comptes au maire des Parcelles Assainies de Dakar sur un projet en gestation sur la plage de ladite commune.



En point de presse ce samedi sur la plage de l’unité 15, le coordonnateur dudit mouvement Papa Kory Faye interpelle Moussa Sy directement.



«Il y a un bradage immoral qui est en train de se faire qui a commencé au niveau de Mermoz/Sacré-Cœur. Mais il y a un autre projet sur le littoral des Parcelles Assainies de Dakar que le maire est en train de mettre en œuvre. Ce projet concerne 7.000m2 sur le littoral des Parcelles Assainies. Nous exigeons un compte rendu du maire pour anticiper un probable bradage du littoral. Nous nous engageons à mener ce combat que ça soit sur le littoral de Mermoz, des Parcelles et de Guédiawaye parce que le littoral est un domaine public», fait-il savoir.



Poursuivant, il dit que «ce site où nous sommes est symbolique car il y a derrière nous la plage des parcelles Assainies de Dakar. J’ai échangé avec le maire de Mermoz/Sacré-Cœur et au sortir, le mouvement a décidé de faire une alerte citoyenne qui engage tous les jeunes et citoyens sénégalais qui veulent s’engager pour le développement de notre pays. Ce combat nous le ferons avec le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias».