Bracelets électroniques: CCDOC se félicite du partenariat public-privé avec l’Etat du Sénégal

Pour la mise en valeur de ses champions, le Sénégal a préféré faire recours à l’expertise locale en valorisant le partenariat-public privé. C’est la Colombe Cyber Defense Operations Center (CCDOC) qui a constitué le bras technique de l’Etat du Sénégal à travers ce projet des bracelets électroniques. Le président directeur général du Groupe La Colombe s’est réjouit du transfert à l’Etat du Sénégal de toute la partie juridique de ce projet liée aux bracelets électroniques. Toujours dans le cadre de ce partenariat, l’administration pénitentiaire, la police, représentent l’Etat dans l’entreprise qui s’occupe uniquement de l’aspect technique du projet.



CCDOC propose une offre diversifiée et innovante, répondant aux problématiques de sécurité informatique. De la définition de la stratégie à la mise en œuvre des solutions, l’entreprise assiste à tous les niveaux partout en Afrique. Elle est une filiale de La Colombe Groupe, l'un des leaders en Afrique de l'ouest dans l'intermédiation en opérations bancaires. C'est d’ailleurs, le 1er centre privé de cyberdéfense en Afrique de l'Ouest, SOC et cabinet spécialisé en sécurité globale et partenaire exclusif du géant japonais NEC XON Corporation.



Aujourd'hui, CCDOC adresse une offre complète et pointue en cyber sécurité fondée sur le savoir-faire de collaborateurs expérimentés parmi 1200 personnes de diverses nationalités employés par la Colombe Groupe