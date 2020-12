Boulangerie : Les acteurs annoncent une augmentation sur le prix du pain et donnent un ultimatum de 72h au président de la République.

Les boulangers ont de nouveau fait face à la presse ce jeudi 3 décembre 2020. Ce, pour mettre à nu les innombrables difficultés auxquelles ils font face. Par la même occasion, ces acteurs évoluant dans le secteur de la boulangerie ont passé en revue les négociations qu'ils ont eues avec leur tutelle et l'ancien Premier ministre, Boun Abdallah Dionne. De ces différentes rencontres, un protocole d'accord sur le prix de la farine, du pain et sur la réglementation du secteur de la boulangerie a été ficelé mais qui toujours peine à être appliqué. Aujourd'hui, face à toutes ces promesses non tenues, les boulangers ont pris la décision d'augmenter le prix du pain, notamment la miche qui était vendue à 150 francs CFA.



« Depuis janvier 2019 le prix du sac de farine a augmenté. Il est passé de 13 000 à 18 000 francs CFA. C'est pourquoi, le prix de la farine doit être en adéquation avec celui du pain » a fait savoir Bada Gassama. Qui toutefois interpelle le gouvernement sur les TVA.



Les boulangers ont, par la même occasion, exigé le départ de leur ministre de tutelle avant de donner un ultimatum de 72h au président de la République pour résoudre ce problème.