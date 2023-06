Bougane Guèye : « Nitt kou bakh meunoul andak Macky Sall, Kilifeu bou andak mom sa wakh deugueuroul ! »

Une fois de plus, le leader du mouvement politique, « Geum Sa Bop » n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour s’en prendre au président Macky Sall. Profitant de la prière de la Tabaski et de la tribune offerte par la presse, Bougane Guèye estime que la réputation du Sénégal est désormais largement entachée au vu des exactions récemment perpétrées sur le peuple sénégalais en marge des manifestations du 1er juin dernier. Mais également ce qui semble être un forcing en voie d’être effectué par le président sortant pour briguer un troisième mandat. C’est d’ailleurs ce qui lui fera dire que : « Nitt kou bakh meunoul andak Macky Sall, Kilifeu bou andak mom sa wakh deugueuroul ! » En d’autres termes, une personne intègre et véridique quel que soit son rang et son statut ne devrait pas suivre le président Sall dans cette voie…