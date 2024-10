Bougane Gueye Dani fait face au procureur.

Placé en garde à vue, hier mercredi 2 octobre 2024 pour le délit de diffusion de fausses nouvelles, le leader de Gueum sa Bopp, Bougane Gueye, fait face au procureur ce jeudi 3 octobre 2024, informe son avocat Me Amadou Sall. Pour rappel, le patron du groupe D Média et par ailleurs membre de la coalition Samm Sa Kaddu a été convoqué hier à la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). On lui reproche d'avoir contredit le Premier ministre Ousmane Sonko sur les chiffres donnés lors de sa conférence de presse sur la situation économique du pays.