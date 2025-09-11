Bocar Samba Dièye : 12 victoires judiciaires, 20 ans de procédure, et toujours en attente

Le conflit entre Bocar Samba Dièye et la banque CBAO (devenue Attijariwafa Bank) remonte à 2008, lorsqu’une lettre de crédit fictive de 6,65 milliards FCFA aurait justifié la saisie de ses biens. Mais, selon une expertise homologuée par la justice, c’est en réalité la CBAO qui lui doit 879 millions FCFA, confirmant l’absence de fondement à la créance alléguée.







Malgré cette base solide, Bocar Samba Dièye a dû remporter 12 victoires en justice devant le tribunal, la cour d’appel, la cour de cassation pour voir la légitimité de sa cause reconnue à chaque étape. Et pourtant, les décisions favorables estimées à 11,5 milliards FCFA selon l’ACSIF restent inexécutées, et la banque multiplie les appels pour bloquer toute réparation.







À 91 ans, Bocar Samba Dièye interpelle personnellement l’État et le président de la République, réclamant l’application des décisions judiciaires et la restitution de ses biens. Pour lui, ce combat dépasse le cadre bancaire : il devient le symbole d’une justice à exécution différée, voire ignorée, qui ébranle la confiance des citoyens envers l’État de droit...

