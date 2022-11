Blessure de Kouyaté et Abdou Diallo, Aliou Cissé se dit inquiet…

La coupe du monde est-elle déjà terminée pour Abdou Diallo et Cheikhou Kouyaté ? Les deux joueurs sénégalais se sont blessés au cours de la seconde période du match contre les Pays-Bas. Ce qui pose le débat sur leur prochaine participation aux matches contre le Qatar ce vendredi 25 novembre contre le Qatar et puis le 29 face à l’Équateur.Pour le défenseur du RB Leipzig, il semblerait qu’il soit touché au genou. Le même genou dont il avait ressenti une petite alerte peu avant la publication de la liste de joueurs de Aliou Cissé. Assez préoccupé, le coach des Lions a informé que pour Diallo :« C’est ce qui m’inquiète un peu plus, Abdou je crois que c’est un problème musculaire, mais je ne veux pas trop m’avancer là-dessus. On va attendre pour voir comment ça va se passer. »Pour ce qui est du cas de Kouyaté, dont les images de la sortie sur une civière, les mains sur le visage, n’ont pas été rassurantes, son entraîneur reste mesuré… « Cheikhou je crois qu’il s’est tordu la cheville, j’espère que ce n’est rien de grave. On fera le point demain j’espère que ce n’est pas trop grave », a-t-il prié.