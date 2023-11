Birahim Seck, Forum Civil : « Nous allons mettre en place des observatoires et faire un suivi pour que l’accès universel à l’énergie ne soit pas une utopie au Sénégal »

Le ministère du Pétrole et des Energies, en partenariat avec le programme énergies durables (PED) a organisé le premier atelier national de partage sur le partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) ce jeudi 16 novembre 2023. Le coordonnateur du Forum Civil prenant part à cette rencontre a fait savoir que l’entité dont il dirige va accompagner l’Etat.



« Nous allons mettre en place des observatoires sénégalais pour une transition responsable. C’est pour accompagner le gouvernement dans la mise en place d’un système énergétique sobre, c’est-à-dire la décarbonisation. Mais également faire un suivi pour que l’accès universel à l’énergie ne soit pas une utopie au Sénégal mais permettre la protection de l’écosystème pour que le système d’adaptation et d’atténuation deviennent une réalité » fait-il savoir.



En tout état de cause, il prévient l’Etat sur sa mission de défendre les intérêts des populations. « Le forum civil dispose des moyens institutionnels mais également des moyens d’action pour permettre aux populations de recouvrer leurs droit en matière de changement climatique et de transition énergétique » conclut Birahim Seck.