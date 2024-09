Bilan du Bus en feu / 16 corps calcinés dont le chauffeur et son apprenti, 36 blessés dont 20 graves… L’excès de vitesse et l’étroitesse de la route au banc des accusés

Les agents des sapeurs pompiers de Khombole ont eu fort à faire ce lundi dans la matinée. Ils ont réussi, en effet , à extraire , non sans difficultés 16 corps calcinés d’hommes et de femmes du bus qui a pris feu vers 05 heures du matin non loin de Kaba , plus précisément entre Ndangalma et Khombole à hauteur de Ndiama. Le véhicule , qui venait de Pikine Icotaf, sortait d’un choc frontal avec un camion qui roulait en sens inverse. L’excès de vitesse et un coup de volant manqué sont indexés comme ayant causé ce drame.



Ainsi, 52 victimes ont été dénombrées dont 16 morts, 16 blessés graves et 20 blessés légers. Les corps ont été acheminés à la morgue de l’hôpital de Diourbel, quant aux blessés, ils ont été répartis entre l’hôpital de Thiès et le centre de santé de Khombole.



Une délégation de l’ANASER a été aperçue sur les lieux mais encore des représentants d’associations de chauffeurs. Le caractère étroit de la route a été pointé du doigt.



Dakaractu présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.