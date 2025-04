Bignona/Opération de ratissage à Djinaki : Un militaire blessé et un autre porté disparu (Dirpa)

La Direction de l'Information et des Relations Publiques des armées (Dirpa) annonce dans un communiqué l'attaque ce mercredi 16 avril 2025 d'un détachement militaire, lors d'une opération de ratissage dans la localité de Djinaki. Le bilan fait état d'un militaire blessé et d'un autre porté disparu, informe la Dirpa.



En effet, cette opération fait suite aux exactions commises dans la localité de Djinaki, département de Bignona, dans la nuit du 13 avril 2025, par des individus armés. La Zone militaire n°5 a lancé une vaste opération dans le secteur afin de traquer les assaillants.



L'Armée rassure que tous les moyens nécessaires sont actuellement déployés pour retrouver le militaire disparu, tandis que les opérations se poursuivent dans la zone pour sécuriser les populations et leurs biens.