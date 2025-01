Bénin: 20 ans de prison pour l'ancien bras droit du président et un ex-ministre

Olivier Boko, ancien intime du président béninois, et Oswald Homéky, ex-ministre des Sports, ont été condamnés jeudi à 20 ans de réclusion pour "complot contre l'autorité de l’État", à l'issue d'un procès lors duquel les accusés n'étaient représentés par aucun avocat.



Olivier Boko, homme d'affaires influent longtemps considéré comme le bras droit du président béninois Patrice Talon, et Oswald Homéky, ex-ministre des Sports, ont été arrêtés fin septembre dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest aux 13 millions d'habitants pour "complot contre l'autorité de l’État, corruption d'agent public, et faux certificat".