Bène Tally, Cité Bissap, HLM Montagne... : À la découverte de ces maisons à Dakar où il n'y jamais eu de robinet

Vivre sans eau courante, c’est le défi quotidien de certains locataires des quartiers Usine Bène Tally, Cité Bissap et HLM Montagne. Ici, il y a des maisons où il n'y a jamais eu de robinet, du fait de l’absence de connexion au réseau public. Chacun doit apprendre à compter ses douches et son eau de vaisselle. Des seaux d'eau, bidons et autres récipients vides devant les chambres et dans les couloirs des appartements attirent l’attention du visiteur…